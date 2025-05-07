Bodyguard dehşeti kamerada: Tartıştığı kişiyi vurdu
İstanbul Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre, mekanda taşkınlık yapan Z.E. (24) ile güvenlik görevlisi S.Y. (19) arasında çıkan tartışma dışarıya taştı. S.Y., silahını çekerek Z.E.’yi vurduktan sonra kaçtı.
Ağır yaralanan Z.E. hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede Küçükçekmece’de olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Emniyetteki ifadesinde Z.E.’nin kendisine yumruk attığını savunan S.Y., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edilecek.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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