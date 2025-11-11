Bozcada açıklarındaki hortum korkuttu! Görenler kameralarına sarıldı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında oluşan dev hortum görenleri korkuttu.

Çanakkale’de etkisini sürdüren sağanak yağış zaman zaman korkutucu boyutlara ulaşabiliyor. Bozcada ilçesi açıklarında oluşan hortum da vatandaşlar tarafından endişe dolu gözlerle izlendi. Bazı vatandaşlar bu heyecanlı anları kayıt altına almak için cep telefonu kameralarına sarıldı. Çevreye herhangi bir zarar vermeyen hortum bir süre sonra kayboldu.