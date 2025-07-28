Çaldığı traktörle şehir turu attı! Yakalanınca söyledikleri şaşkına çevirdi

Samsun'un İlkadım ilçesnin Derecik Mahallesi Yeşilkent Düğün Salonu yanında park halindeki traktörü anahtar uydurup çalan 49 yaşında B.G., traktörle şehir merkezi olan Kale Mahallesi Saathane Meydanında tur atınca vatandaşların dikkatini çekerek, "Alkollü olma ihtimali olan bir kişi traktörle tur atıyor" diye 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Traktörün plakasını telsizden anons edilerek görüldüğü yerde alınmasını istendi. Trafik polisleri söz konusu traktörü Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde durdurdu. Traktörde bulunan B.G. park halindeki traktörü gezmek için aldığını söyledi. Olay yerine hırsızlık bürosu ekipleri de sevk edildi. Yapılan kontrolde traktörün çalındığı ortaya çıktı. Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol ölçümünde B.G. alkolsüz çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan B.G., İlyasköy Polis Merkezine götürülürken, traktör ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.