Dut ağacında yetişen meyve şoke etti!

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dut ağacının gövdesinde yetişip büyüyen ve meyve veren incir ağacı görenleri şaşırtıyor. Her sene bir öncekinden daha fazla meyve veren ağaç, Adem Kekik’in evinin bahçesinde bulunuyor. Yaklaşık 70 yaşındaki dut ağacının gövdesindeki bir dalın kesilmesiyle, kesilen bölgede kendiliğinden incir ağacı çıktı. Zamanla bu bölgeden çıkan incir filizi, her yıl ise büyüyerek meyve vermeye başladı. Yaklaşık 4 sene önce bu durumu fark ettiğini söyleyen Kekik, "Dut gövdesinden incir çıktığını ilk gördüğümde şaşırdım, hiçbir müdahale olmadan kendiliğinden orada filizlendi" dedi.