Erzincan'da bayrak hassasiyeti duygulandırdı: Tek tek toplayarak özenle katladı

Erzincan’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için cadde ve sokaklara asılan Türk bayrakları, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle direklerden koparak yere düştü. Düşen bayrakları toplayan bir vatandaşın duyarlı davranışı, takdir topladı.

TEK TEK TOPLADI

Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, kent merkezinde cadde ve sokaklara asılan bazı Türk bayrakları şiddetli rüzgarın etkisiyle direklerden koptu. Durumu fark eden bir vatandaş, ıslanmasına aldırış etmeden yere düşen bayrakları tek tek toplayarak özenle katladı ve aracına koydu.



Bayrağa gösterilen bu hassasiyet çevredeki vatandaşların takdirini kazanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.