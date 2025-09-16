Freni patladı, 6 aracı biçti geçti! O anlar kamerada

Hakkari Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı’nda meydana gelen olayda, yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir çekici, freni patladığı için duramayarak önünde seyir halinde olan 6 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan araçlardan birinde bulunan 2 kadın ise büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan kadınlar, refüjde sakinleştirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, korku ve panik yaşayan 2 kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Bir sürücüsünün araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.