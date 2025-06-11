Gaziye çirkin saldırı! Trafik tartışmasında dakikalarca darp edildi

Tokat’ın Zile ilçesinde trafikte başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gazi Mustafa Bayram darp edildi. Aracıyla cadde üzerinde ilerleyen Gazi Mustafa Bayram, otomobilden aniden inen M.Ç.’ye çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu durum üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Aracıyla yoluna devam eden Gazi Mustafa Bayram, M.Ç.’nin hakaret ettiğini öne sürerek olay yerine geri döndü. Tartışmanın yeniden alevlenmesiyle kavga çıktı. M.Ç.’nin, Gazi Mustafa Bayram’a fiziki müdahalede bulunarak yere düşürdüğü iddia edildi. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde Bayram’ın "Silahımı verin" diye bağırdığı da duyuldu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kavga sırasında yere düşen Gazi Mustafa Bayram ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.