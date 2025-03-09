Kafede kahve içerken erkek şiddetinin kurbanı oldu

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, Ninova Park AVM’deki Starbucks'ta kadın cinayeti kameraya yansıdı. Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde yer alan kafede oturan M.N.Y. ve S.K. kurşunların hedefi oldu. İlk gelen bilgilere göre 22 yaşındaki genç kadın erkek şiddetinin son kurbanı oldu,

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürerken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.