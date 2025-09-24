Kimse sebebini bilmiyor! 10 katlı bina bir anda alevlere teslim oldu

Kayseri Talas'da bulunan 10 katlı binanın çatısı bir anda alev aldı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Mevlana sokak üzerinde meydana gelen olayda 10 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.