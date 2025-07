Mardin'de korkutan patlama! Çok sayıda yaralı var

Mardin'in Artuklu ilçesinde sanayi sitesinde park halinde olan bir tırın yakıt deposu patladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında tırın içinde ve yakınında bulunan H.T. (33), M.T. (43), O.T. (29), A.T. (35), H.T. (60), B.T. (10) ve E.T. (5) yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.