Çorum'da çatı ustasının başına leylek kondu! O anlar kamerada

Çorum'un Bayat ilçesi Eskialibey köyünde çatı ustası Cengiz İpek, Zeynel Kahveci'ye ait evin sundurmasında çalıştığı sırada başına leylek kondu. Kahveci, leyleğin İpek'in başına konduğu anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İpek, AA muhabirine, çalışırken şapka taktığını anlatarak, "Çatıya kiremit döşerken leylek geldi tepeme kondu. Hayvanı korkutmamak için hiç kıpırdamadım, bekledim. Leylek başımda biraz durdu, sonra uçtu gitti. Hava sıcak olduğu için başımdaki fötr şapkaya mı geldi bilmiyorum." dedi. Kahveci ise leyleğin İpek'in başına konduğunu görünce cep telefonuyla kayıt yaptıklarını anlatarak, "Güzel bir anı oldu. Cengiz ustanın başına talih kuşu kondu. Cengiz ustaya 'Artık sana güç yetmez, köşeyi dönersin.' diye şaka yaptık." ifadelerini kullandı.