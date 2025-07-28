Seyir halindeki traktörün römorkunda gençlerin tehlikeli serinliği kamerada!

Antalya’nın Demre İlçesinde sıcak havalardan bunalan bir grup genç, traktörün arkasındaki römorku suyla doldurup adeta yüzme havuzuna çevirip, şehir turu atıp, eğlenceli anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde gençlerin römork içindeki suyun keyfini çıkarırken aynı zamanda traktörle mahalle turu attığı anlar sosyal medyada hem büyük ilgi hem de tepki gördü. Mahalle sakinlerinin şaşkın ve gülümseyen bakışları arasında geçen mobil havuz turu şans eseri kaza yaşanmadan sona erdi.