Mersin'de feci kaza! Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mersin'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kazada, A.O.C. idaresindeki otomobil ile K.K. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken diğer sürücüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk etti. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonetin yan döndüğü kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.