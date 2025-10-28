Otobüste kavga kamerada! Bastonunu çekti, ortalığı birbirine kattı

Pendik'te seyir halindeki özel halk otobüsünde 2 yolcu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Tuzla Tepeören-Kartal seferini yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki yolcu arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda yaşlı yolcu, elindeki bastonla diğer yolcuya saldırdı. İddiaya göre yaşlı yolcu, kavga esnasında karşısındaki kişiye kafa da attı. Arbedede burnuna darbe alan vatandaş yaralanırken, bu sırada otobüste büyük panik yaşandı. O anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.