Palet üzerinde yatan tilkilere sitem etti! O anlar kamerada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kereste fabrikasında işçi olarak çalışan Ömer Akbayır, iş çıkışlarında paletlerin üzerine gelerek dinlenen iki tilkiyi fark etti. O anları cep telefonu ile kaydeden Akbayır, hayvanlara esprili bir dille seslenerek, "Sizin yüzünüzden tavuk piyasası çöktü. Tüm gün yatmak olmaz, gidin kümeslerden tavuk çalın" sözleriyle sitem etti. Akbayır'ın görüntülediği tilkilerin rahat tavırları dikkat çekerken, diyalog yüzleri güldürdü.