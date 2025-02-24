Röportaj verirken ölümden döndü! Yaklaşan tırdan kıl payı kurtuldu

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce oluşan tır sırasında bekleyen tır şoförü, röportaj verdiği esnada büyük tehlike atlattı. Vatandaş konuştuğu esnada az kalsın 2 tır çarpacaktı.

HER TÜRLÜ RİSK

Büyük bir kaza atlatan tır sürücüsü Mehmet Kalafat, "Sağı solu gördüğünüz gibi şişeler kaplı ve kötü durumda. Hangi birini kontrol altına alacağız. Buralara 3-4 tane tır parkı yapılsın. Parklarda istirahatimizi edelim. Bunun duşu var, lavabosu var. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız ama burada hiçbir şey yok" dedi.