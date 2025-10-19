Saniye saniye kameralara yansıdı! Sürücü faciadan böyle döndü

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil faciadan kıl payı kurtuldu. Karşı yönden gelen tırın dorsesinin arka kapağı bir anda açılınca büyük tehlike yaşandı. Saniye saniye kameralara yansıyan olayda tırın kapağının açıldığını fark eden otomobil sürücüsünün mavera yaptığı görüldü. Ancak o sırada dönüş yapan tırın kapağı geri kapandı. Kıl payı kurtulan otomobil sürücüsü büyük faciadan döndü.