Saygı duruşunda duran eşek sosyal medyada gündem oldu

Posof İlkokulu bahçesinde öğrencilerle saygı duruşunda bekleyen heybesi kitap dolu eşek sosyal medyada gündem oldu. Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için heybesinde kitap dolu eşekle dolaşarak, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıp söyleşi yapıyor. Eşeğin çocuklarla birlikte saygı duruşunda beklemesi dikkat çekiyor.

Ardahan'ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesindeki, Posof İlkokulu'na eşekle gelen gurbetçi 60 yaşındaki Bilge, hayvanın heybesindeki Türk ve dünya klasikleriyle kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye etti.

Kendini tanıtıp çocuklara "Eşekle Gelen Dostoyevski" adında kısa söyleşi yapan Bilge, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Bilge, Posof'ta olmanın ve çocuklarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Posofluların kendisini çok sıcak karşıladığını anlattı. Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci de Posof'ta çok eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çocuklar için bunun unutulmaz bir anı olacağını dile getiren Demirci, "Eminim hepiniz yıllar sonra bile hatırlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, sizlerden tek isteğim, kitap okumayı asla bırakmayın. Çünkü kitap okuyan insanın hayal gücü daha geniş olur." dedi.