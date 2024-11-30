Sigara yerine oyuncak araba aldı! Bu oda tam 5 milyon TL
30-11-2024 15:20
| Güncelleme: 30-11-2024 15:33
Murat Cingöz’ün 8 yaşında harçlıklarıyla satın aldığı bir minyatür araba tutkuya dönüştü. 33 yıldır minyatür araba satın alarak koleksiyon yapan Cingöz, toplamda 5 milyon TL değerinde biriktirdiği 13 binin üzerindeki aracı evinin odasında sergilemeye başladı. Koleksiyonu için Çin, Japonya, Amerika gibi 8 farklı ülkeden insanlarla iletişime geçerek, farklı renkler, modeller ve çeşitlerde araçları satın alarak koleksiyonunu güçlendirdi. Sigaraya vereceği para ile araba satın aldığını ifade eden Cingöz, “Burası benim sıkıntılı günlerimde bile kendimi iyi hissettirmeme, stres düzeyimi azaltmama ve dolayısıyla mutlu bir halde çıkmama vesile olan bir oda oldu.” dedi.