Temizlik işçileri prim sevincini davul zurnayla kutladı! Görüntüler yüzlerde tebessüm bıraktı

Adana Kozan Belediyesi temizlik işçileri, yaklaşık 3 bin sokağı temizledi. Şikayetleri yüzde yetmiş oranında azaltınca ödüllendirildiler. Ödülü alan işçiler, başkana davul zurna ile teşekkür edip halay çekti. İkramiyeyi alan işçiler, sevinçlerini Adana usulü kutladı. Ellerinde süpürge ve küreklerle belediye önüne gelen temizlik işçileri, davul zurna eşliğinde halay çekip oynayarak başkana teşekkür etti. Belediye bahçesinde dakikalarca süren coşkulu kutlama renkli görüntülere sahne oldu. "Temizlik bizim işimiz" diyen işçiler, vatandaşlara da "Çöpleri konteynerlere atalım, moloz dökmeyelim" çağrısı yaptı. Çalışanlardan Adem Kıran, ikramiyenin tam zamanında geldiğini belirterek, "Başkanımızın verdiği ikramiye çok iyi geldi, okul masraflarını karşıladık. Bizi çok mutlu etti, teşekkür ederiz" diye konuştu.