Ters yönden gelen araç kazaya neden oldu: 3 yaralı

Tekirdağ’da ters yönden gelen elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobile aynı yönde seyreden otomobil çarptı. Yaşanan zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaşanan olay, Kapaklı - Saray ilçesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki otomobil ile H.A. idaresindeki ters yönden gelen elektrikli bisiklet çarpıştı. Elektrikli bisikletle çarpışan otomobile de S.T. kontrolündeki aracın çarpması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

