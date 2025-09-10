Ukrayna uyruklu çocuk sırtından bıçaklandı! Dehşet anları kamerada

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 22.30 sıralarında Kasım Yaman Parkı'nda meydana gelen olayda, Kuşadası’nda yerleşik olarak yaşayan 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu I.F. ve arkadaşı parkta oturduğu sırada yanlarına gelen 3 kişi, önce sigara, ardından para istedi. Olumsuz yanıt alınca 3 kişilik grup bu kez çocukların cep telefonlarını istedi. Parktan çıkmak isteyen çocukların peşine düşen şüpheli şahıslardan birisi, I.F.'yi sırtından bıçaklamıştı. O anlar kamerada.