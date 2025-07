Yola aniden atladı, motosiklete çarptı! O anlar kamerada

Düzce'de meydana gelen kazada, D-100 karayolu Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir halinde olan bir motosiklet, sanayiden D-100 karayoluna ansızın çıkan çekici araç ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı güzergahta seyir halinde olan bir başka otomobilin araç içi kamerasına an be an yansıdı.