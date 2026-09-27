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Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 00:46

Freni tutmayan araçta zor karar: Acil kaçış rampası nasıl kullanılır?

Türkiye'de fren kontrolünü kaybeden araçların güvenle durabilmesi için 12 acil kaçış rampası bulunuyor. Yalnızca kamyon ve çekicilerin değil fren yapma kabiliyetini yitiren tüm araçların kullanabildiği bu rampalarda sürücüler nelere dikkat etmeli?

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Freni tutmayan araçta zor karar: Acil kaçış rampası nasıl kullanılır?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 00:46

Yokuş aşağı inerken freni tutmayan araçta sürücünün saniyeler içinde vermesi gereken hayati bir karar beliriyor. 12 noktada bulunan kaçış rampalarının kullanımına dair dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor.

HABERİN ÖZETİ

Freni tutmayan araçta zor karar: Acil kaçış rampası nasıl kullanılır?

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
Yokuş aşağı inerken freni tutmayan araçlarda sürücülerin saniyeler içinde vermesi gereken kritik bir kararı ve Türkiye'de 12 noktada bulunan kaçış rampalarının kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmaktadır.
Kaçış rampaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, ağır yük taşımacılığının yoğun olduğu kara yollarının uzun mesafeli yüksek iniş eğimli kesimlerinde bulunmaktadır.
Bu rampalar, fren kontrolünü yitiren tüm taşıtlar tarafından kullanılabilir ve can ve mal kayıplı kazaları önlemeyi amaçlar.
Kaçış rampasına kum havuzuna mümkün olduğunca yolu ortalayarak girilmeli, durulduğunda taşıttan çıkılıp güvenli bir yerde beklenmeli ve 112 ile 159 numaralı telefonlar aranmalıdır.
Taşıt bakımlarının düzenli yapılması, iniş eğimlerinde düşük vites ve düşük hız tercih edilmesi, taşıtın istiap haddine uygun yükleme yapılması önerilmektedir.
Türkiye'de acil kaçış rampası bulunan 12 nokta belirtilmiştir (Manisa-İzmir Devlet Yolu, Muğla-Fethiye Devlet Yolu, Antalya-Akseki-Konya Devlet Yolu (2 tane), Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu, Tarsus-Pozantı Otoyolu (2 tane), Pozantı-Tarsus Otoyolu (2 tane), Kayseri-Develi İl Yolu, Refahiye-Erzincan Devlet Yolu ve Mardin).
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
Freni tutmayan araçta zor karar: Acil kaçış rampası nasıl kullanılır?

TÜM TAŞITLAR KULLANABİLİR

AA muhabirinin verilerinden yaptığı derlemeye göre, Genel Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan ve ağır yük taşımacılığının yoğun olduğu kara yollarının (otoyol, devlet yolu, il yolu) uzun mesafeli yüksek iniş eğimli kesimlerinde kaçış rampası kullanılıyor.

Bu uygulama, uygun vites değişikliğinin doğru zaman ve yerde yapılmaması, aşırı yükleme, mekanik arızalar, fren sisteminin doğru kullanılmaması gibi sebeplerle fren kontrolünü yitiren yükü ağır taşıtların trafik koridorundan ayrılarak izole edilmelerini ve kontrollü bir şekilde durdurulmalarını sağlayarak can ve mal kayıplı kazaların önüne geçilmesine imkan tanıyor.

Yalnızca çekici ve kamyonlar değil, iniş eğiminde hızını azaltma ya da fren yapma kabiliyetini yitirmiş bütün taşıtlar kaçış rampalarından yararlanabiliyor.

Sürücüler, taşıtlarında fren sistemiyle ilgili bir sorun olduğunu fark ettiklerinde, sistem tamamen devreden çıkmadan önce hem kendi taşıtlarının hem de çevredeki taşıtların güvenliği için kaçış rampasını kullanabiliyor.

Freni tutmayan araçta zor karar: Acil kaçış rampası nasıl kullanılır?

RAMPA NASIL KULLANILIR?

Taşıtın fren sisteminin çalışmadığı ya da taşıtı durdurmakta güçlük çekildiği durumlarda kaçış rampası kullanılırken, kum havuzuna mümkün olduğunca yolu ortalayarak girilmesi önem taşıyor.

Kaçış rampasında durulduğunda taşıttan çıkılarak güvenli bir yerde beklenmesi, 112 ve 159 numaralı telefonların aranarak bilgi verilmesi gerekiyor.

Taşıtın bakımlarının düzenli ve zamanında yaptırılması, iniş eğimli kesimlerde taşıtın fren sisteminin çalışıp çalışmadığının aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor.

Kullanılan güzergahta yüksek iniş eğimi mevcutsa taşıtın istiap haddine (taşıma sınırı) ve teknik özelliğine uygun yükleme yapılmasına dikkat edilmesi önem taşıyor.

Taşıtın fren sisteminin devre dışı kalmaması için iniş eğimlerinde düşük viteslerin ve düşük hızların tercih edilmesi öneriliyor.

12 NOKTADA KAÇIŞ RAMPASI VAR

Acil kaçış rampası, ağır taşımacılığın yoğun olduğu kara yollarında, uzun mesafeli yol boyunca ve yüksek eğimli kara yolu kesimlerinde yapılan ve geometrik şartların ağır taşıtlarda oluşturduğu fren arızaları nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplı kazaların önüne geçmek için tasarlanan, fren kontrolünü yitirmiş ağır araçların trafik koridorundan ayrılarak izole edilmesi ve aracın kontrollü bir şekilde durdurulmasını temin eden yapılar olarak biliniyor.

Son yıllarda çeşitli ülkelerde de kullanılmasına başlanan acil kaçış sistemi olan araç yakalayıcı bariyerde, aracın durdurulması için tekerlek sürtünmesi ve yer çekimi ivmesinden yararlanılıyor. Sistemle, fren kontrolünü kaybeden aracın, kenarlarından halatla bağlanan kafes ağla tutularak halatlara bağlanan fren mekanizmasıyla durdurulması sağlanıyor.

Türkiye'de bu rampalar, Manisa-İzmir Devlet Yolu, Muğla-Fethiye Devlet Yolu, Antalya-Akseki-Konya Devlet Yolu (2 tane), Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu, Tarsus-Pozantı Otoyolu (2 tane), Pozantı-Tarsus Otoyolu (2 tane), Kayseri-Develi İl Yolu, Refahiye-Erzincan Devlet Yolu ve Mardin'de bulunuyor.

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ETİKETLER
#karayolları genel müdürlüğü
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Manisa İzmir Devlet Yolu
#Muğla Fethiye Devlet Yolu
#Antalya Akseki Konya Devlet Yolu
#Yaşam
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