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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:30

Şanlıurfa deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Şanlıurfa'da fay hattı var mı?

Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler kentin deprem risk durumuna çevrildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 24 Eylül 2026'da Şanlıurfa'nın Pınarbaşı bölgesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından Şanlıurfa deprem bölgesi mi?, Urfa kaçıncı derece deprem bölgesinde? ve Şanlıurfa'da hangi ilçeler riskli? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Şanlıurfa deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Şanlıurfa'da fay hattı var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:30

'nın ilçesine bağlı mevkisinde 24 Eylül 2026 sabahı saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 'nin ölçümüne göre depremin derinliği 5.5 kilometre olarak kayıtlara geçerken, depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Sarsıntı, Şanlıurfa merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'te de hissedildi. Depremin etkisi sınır ötesine de taştı: Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerinden de sarsıntı hissedildiği aktarıldı. Şu ana kadar can veya mal kaybına dair bir bilgi paylaşılmadı; AFAD ve Kandilli ekiplerinin bölgede saha taraması yaptığı belirtiliyor. Depremin ardından vatandaşlar Şanlıurfa'nın Türkiye deprem haritasındaki konumunu ve kentteki diri fay hatlarını araştırmaya başladı. Peki Şanlıurfa deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? 

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Şanlıurfa'da fay hattı var mı?

Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 24 Eylül 2026 sabahı meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki fay hatları ve deprem riski merak konusu oldu.
24 Eylül 2026 sabahı saat 10.40'ta Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Pınarbaşı mevkisinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, Şanlıurfa merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'te de hissedildi; Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerine de ulaştı.
Şu ana kadar can veya mal kaybına dair bir bilgi paylaşılmazken, AFAD ve Kandilli ekipleri bölgede saha taraması yapıyor.
Güncel resmi deprem değerlendirmesinde Şanlıurfa için “1., 2., 3. veya 4. derece deprem bölgesi” şeklinde bir sınıflandırma kullanılmıyor, bunun yerine en büyük yer ivmesi değerleri kullanılıyor.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2026 tarihli Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Şanlıurfa çevresinde aktif tektonik yapılar bulunuyor ve özellikle Bozova Fayı dikkat çekiyor.
Deprem riski ile deprem tehlikesinin birbirinden ayrılması gerektiği belirtiliyor; deprem tehlikesi yer hareketinin olasılığını, deprem riski ise yapıların, insanların ve ekonomik değerlerin bu tehlikeden etkilenme derecesini ifade ediyor.
Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.
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ŞANLIURFA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Şanlıurfa için güncel resmi deprem değerlendirmesinde “1., 2., 3. veya 4. derece deprem bölgesi” şeklinde bir sınıflandırma kullanılmıyor. AFAD tarafından 2019 yılında yürürlüğe konulan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda eski deprem bölgeleri haritasının aksine, bölgelerin tehlike durumu en büyük yer ivmesi değerleri üzerinden gösteriliyor. Bu nedenle Şanlıurfa'yı yalnızca 3. derece deprem bölgesi şeklinde tanımlamak güncel haritanın kullanımına uygun değil.

Bu harita aynı zamanda deprem tehlikesinin il sınırları içinde dahi değişebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bir ilin tamamını tek bir risk derecesiyle değerlendirmek yerine, yerleşim yerinin bulunduğu konum, zemin özellikleri ve yakınındaki aktif faylar birlikte ele alınıyor.

Şanlıurfa deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Şanlıurfa'da fay hattı var mı?

ŞANLIURFA'DA FAY HATTI VAR MI?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2026 tarihli Türkiye Diri Fay Haritası, Türkiye'deki diri fayların güncel gösterimini içeriyor. MTA'nın yeni haritası, diri fayların yanı sıra farklı jeolojik fayları da gösteren ayrıntılı bir veri seti sunuyor.

Şanlıurfa çevresinde de aktif tektonik yapılar bulunuyor. Özellikle Bozova Fayı, Şanlıurfa'nın deprem açısından araştırılan faylarından biri olarak öne çıkıyor. MTA kaynaklı bilimsel çalışmalarda Bozova Fayı'nın kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzandığı ve Bozova çevresinden geçtiği belirtiliyor.

Şanlıurfa deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Şanlıurfa'da fay hattı var mı?

ŞANLIURFA'NIN HANGİ İLÇELERİ DEPREM AÇISINDAN DİKKAT ÇEKİYOR?

Şanlıurfa'da diri faylar açısından özellikle Bozova ilçesi öne çıkıyor. MTA'nın diri fay verilerinde Bozova Fayı'nın ilçe çevresindeki uzanımı görülüyor. Bu nedenle Bozova, Şanlıurfa'da fay hattı konusunda araştırılan ilçelerin başında geliyor.

Ancak bir ilçenin yakınında diri fay bulunması, o ilçenin tamamının aynı deprem tehlikesine sahip olduğu anlamına gelmiyor. Deprem tehlikesinin değerlendirilmesinde fayın konumu kadar zeminin özellikleri ve yapıların dayanıklılığı da önem taşıyor.

Şanlıurfa deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Şanlıurfa'da fay hattı var mı?

 TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLLER HANGİLERİ?

Türkiye, aktif fay sistemleri nedeniyle deprem tehlikesinin bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu'daki aktif fay sistemleri başta olmak üzere çok sayıda diri fay farklı bölgelerde uzanıyor.

Özellikle Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu Fay Zonu çevresi, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu'daki aktif fayların bulunduğu alanlar deprem tehlikesi bakımından dikkat çekiyor. Ancak güncel AFAD haritasında illerin tamamını tek bir “deprem derecesi” içine yerleştirmek yerine noktasal ve yerel tehlike değerlerinin dikkate alınması gerekiyor.

DEPREM RİSKİ İLE DEPREM TEHLİKESİ AYNI DEĞİL

Şanlıurfa'nın deprem durumuyla ilgili araştırmalarda “risk” ve “tehlike” kavramlarının birbirinden ayrılması gerekiyor. Deprem tehlikesi, belirli bir bölgede deprem kaynaklı yer hareketinin meydana gelme olasılığını ifade ederken; deprem riski yapıların, insanların ve ekonomik değerlerin bu tehlikeden ne ölçüde etkilenebileceğiyle ilişkilidir.

Bu nedenle yalnızca fay hattının varlığına bakılarak bir ilçe veya mahalle için kesin şekilde “riskli” ya da “risksiz” değerlendirmesi yapmak doğru değildir. AFAD'ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve MTA'nın Türkiye Diri Fay Haritası bu konuda başvurulabilecek temel resmi kaynaklar arasında bulunuyor.

Şanlıurfa deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Şanlıurfa'da fay hattı var mı?
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#Şanlıurfa
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#afad
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