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42 yıl sonra Sednaya Hapıshanesi'nden çıktı! Sözleri yürek yaktı: 'İlk kez telefon görüyorum'
18-12-2024 09:08
| Güncelleme: 18-12-2024 09:15
Filistin'den Suriye'ye okumaya giden ve burada tutuklanan Velid Bereke tam 42 sene güneşi görmeden yaşadı. Esad rejiminin düşmesiyle seneler sonra özgürlüğüne kavuşan Bereke'nin sözleri yürek yaktı. 27 yaşında insan dışı muamele ile tutuklandığını söyleyen Bereke, ilk kez telefon gördüğünü dile getirdi.