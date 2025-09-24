Alman Meclisi'nde Filistin bayrağı açıldı

Alman Federal Meclisi'nde Sol Parti Milletvekili Cansın Köktürk ve partisine mensup milletvekillerince Filistin bayrağı açıldı. Meclis Başkanvekili Sosyal Demokrat Partili Josephine Ortleb, Filistin bayrağının açılması sonrası önce kürsüdeki hatibin konuşmasını kesti, ardından da Sol Parti milletvekillerinin genel kurul salonunu terk etmesini istedi. Cansın Köktürk ve milletvekili arkadaşları da milletvekili sıralarının önüne astıkları Filistin bayrağını alıp dışarı çıktı.