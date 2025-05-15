BAE'de Trump'ı karşılama töreninde neden saçlarını savurdular? İşte sebebi

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti. Trump'ın buradaki saç dansıyla karşılanmasına dünya anlam veremedi.

NEDİR BU SAÇ DANSI?

Donald Trump'ın önünde uzun saçlarını sallayan genç kızların bu hareketi geleneksel bir Emirati ve Körfez Arap karşılama ritüelinin bir parçasıdır. Bazı bölgelerde "saç dansı" veya "al-rafassa" olarak bilinir.

Uzun saçlar güzelliği, gururu ve saflığı simgeler. Hareket ederken veya dans ederken saçların ritmik bir şekilde savrulması çok eski bir Bedevi geleneğidir, genellikle düğünlerde veya çok saygı duyulan konuklar için yapılır. Bu, onurlandırmak ve karşılamak, neşe ve yüksek saygıyı ifade etmek anlamına gelir.

