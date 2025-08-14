Fırtına faciası can aldı: Baba ve kızın üzerine ağaç devrildi! Görüntüler kamerada

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, şiddetli fırtınanın etkisiyle trajik bir kazaya sahne oldu. Kalkaji bölgesinde meydana gelen olayda, motosikletle seyir halindeki bir baba ve kızı, fırtınanın etkisiyle aniden devrilen dev bir ağacın altında kalarak büyük bir felaket yaşadı.

Yerel saat ile 09.50 sıralarında, fırtınanın etkisiyle kökleri zayıflayan yol kenarındaki ağaç, kendi ağırlığına dayanamayarak yoldan geçen motosikletteki baba ve kızının üzerine devrildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada ayrıca yakındaki bir araç da hasar görürken, içindeki 1 kişi de mahsur kaldı. Polis olay yerine intikal ederken, ağaç iş makinelerinin yardımı ile kaldırıldı.

50 YAŞINDAKİ BABA HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, hastaneye sevkedilen 50 yaşındaki baba Suhdir Kumar'ın hayatını kaybettiğini, 22 yaşındaki Priya Kumar'ın yaralandığını ve hasar gören araçta mahsur kalan kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

Hindistan Meteoroloji Ajansı, başkentteki şiddetli yağışlar için kırmızı alarm durumu ilan etmiş ve halkı su seviyelerinin yükseldiği ana yollar ve altgeçitlerde dikkatli olma konusunda uyarmıştı.