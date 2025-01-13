Frene bile basmadan kafa kafaya girdiler! Korkunç kaza kamerada
13-01-2025 06:49
| Güncelleme: 13-01-2025 06:56
Yunanistan'da meydana gelen ve 22 yaşındaki bir gencin ölümüyle sonuçlanan korkunç kazanın video görüntüleri ortaya çıktı
Flashnews.gr'da yer alan yeni videoda , Cumartesi günü erken saatlerde başkent Atina'daki Soudas Bulvarı'nda meydana gelen ölümcül çarpışmada her iki sürücünün de frene dahi basmadığı görülüyor. 22 yaşındaki Panagiotis Karatzis'in hayatını kaybettiği kazanın video görüntülerinde çarpışmanın şiddetini gözler önüne serilirken, kaza sonrası araçlardan birinin sürüklenip bir yere çarpması, çevredeki bir aracın alarmının çalması da duyuluyor.