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Halep'te Türk lirası kullanılmaya başlandı! Kimse Suriye lirasıyla alışveriş yapmıyor
07-12-2024 16:39
| Güncelleme: 07-12-2024 16:44
Suriye'de muhalif grupların Esad rejiminden aldığı Halep'te Suriye lirası yerine Türk lirası kullanılmaya başladı. Alışverişlerde sadece Türk lirası kabul edildiğini söyleyen Mustafa Hasan, "Alışveriş hep Türk parası üzerine oldu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz, rabbim herkese bu mutluluğu yaşatsın. Şu an Türk lirasıyla alışveriş yapmak anlatılmayacak bir duygu" ifadelerini kullandı.