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Meclis karıştı! Muhalif vekiller anayasa toplantısına sis bombası attı
18-12-2024 08:28
| Güncelleme: 18-12-2024 08:33
Karadağ parlamentosunun Anayasa Komisyonu oturumu sırasında salona sis bombası atıldı. Sis bombası ile oluşan kaosun ardından komisyon kaldığı yerden devam etti. Anayasa Mahkemesinin iki üyesinin parlamento tarafından seçimi sürecinin başlatılmasına ve Karadağ Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek iki üyesi için ise Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüşme yapılmasına karar verildi.