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Yeni doğum yapan inek, yavrusu için kendini feda etti! Alevlerin üzerine oturarak söndürmeye çalıştı

07-12-2024 13:54 | Güncelleme: 07-12-2024 13:59
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Yeni doğum yapan inek ve yavrusunun bulunduğu ahırda yangın çıktı. Yükselen alevlerde yavrusunun zarar görmesini engellemeye çalışan inek ateşin üzerine oturarak söndürmeye çalıştı. İnek ve yavrusunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

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