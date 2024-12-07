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Yeni doğum yapan inek, yavrusu için kendini feda etti! Alevlerin üzerine oturarak söndürmeye çalıştı
07-12-2024 13:54
| Güncelleme: 07-12-2024 13:59
Yeni doğum yapan inek ve yavrusunun bulunduğu ahırda yangın çıktı. Yükselen alevlerde yavrusunun zarar görmesini engellemeye çalışan inek ateşin üzerine oturarak söndürmeye çalıştı. İnek ve yavrusunun durumunun iyi olduğu bildirildi.