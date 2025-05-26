Bakan Yumaklı'dan yılın ilk hasadı mesajı: Hayırlı ve bereketli olsun

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM İşletmesi'nde yılın ilk hasadına başlanıldığını duyurdu.

Yumaklı paylaşımında, "Alın teri ve emek toprağın bereketiyle buluştu. Dünyanın tek parçada en büyük tarımsal alanı olan TİGEM Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde yılın ilk hasadına başlandı. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.