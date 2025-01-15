Balıkesir Belediyesi'nden örnek proje! İmzalar atıldı: Bugünden itibaren ücretsiz oldu

15 Ocak 2025 16:10 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:32

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle, kadın sağlığına yönelik örnek teşkil edecek bir projeye imza atıldı. Kadınlara ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlatıldı. Bu uygulamayla, ekonomik nedenlerle aşıya erişimi olmayan gençler ve kadınlar desteklenmiş olacak.

Balıkesir​ Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere HPV virüsüne bağlı kanser türlerini önlemek amacıyla önemli bir projeye imza attı. HPV aşısının yaygınlaştırılmasını hedefleyen protokol, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törenle hayata geçirildi.

Protokol imza törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın​, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Kara ve ilgili birim yöneticileri katıldı.

YALNIZCA BELİRLİ GRUPLAR FAYDALANABİLECEK

Proje kapsamında, ilk etapta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal destek alan ve Yakın Kart sahibi olan 9-30 yaş arası bireyler ücretsiz HPV aşısı hizmetinden yararlanabilecek. Bu uygulamayla, ekonomik nedenlerle aşıya erişimi olmayan gençler ve kadınlar desteklenmiş olacak.

RAHİM AĞZI KANSERİ İÇİN KRİTİK BİR ADIM

Uzmanlar, HPV virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanserinin her yıl dünya genelinde yaklaşık 500 bin kadının hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtiyor. Rahim ağzı kanserine karşı korunmada en etkili yöntemlerden biri olarak gösterilen HPV aşısının, bu proje sayesinde daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte konuşan Başkan Ahmet Akın, "Toplum sağlığını korumak ve özellikle kadınlarımızı önlenebilir bir hastalıktan uzak tutmak için bu projeyi başlattık. Hedefimiz, HPV’ye karşı bilinçlendirme çalışmalarını artırarak daha fazla kişiye ulaşmak" ifadelerini kullandı.