TD Securities’ten altın için 5 bin dolar çıkışı: Yeni yükseliş dalgası kapıda

Altın fiyatlarında son dönemde artan faiz baskısı kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Ons altın kritik 4 bin 300 dolar seviyesinin altına inerken, TD Securities mevcut zayıflığın kalıcı olmayabileceği görüşünde.

TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay'e göre, yüksek faizler altının önünde önemli bir engel oluştursa da yatırım talebinin temel dinamikleri hâlâ güçlü. Üstelik piyasanın bazı bölümlerinde talep yeniden hız kazanmaya başlamış durumda. McKay, "Altında bir sonraki yükseliş ayağının zamanı yaklaşıyor" değerlendirmesinde bulunurken, değerli metalin Fed'in faiz artırımlarına rağmen güçlü kalmayı başardığını söyledi.

McKay'e göre yatırımcıların ve merkez bankalarının altına yönelik iştahının yeniden artmasıyla ons fiyatının 2027'ye doğru 5 bin doların üzerine çıkması mümkün.

YÜKSEK FAİZ-ALTIN İLİŞKİSİ ESKİSİ GİBİ ÇALIŞMIYOR

Normal şartlarda yükselen faizler ve yüksek reel getiriler, faiz getirisi bulunmayan altın açısından olumsuz kabul ediliyor. Ancak McKay, altının faizlerle olan geleneksel ilişkisinin artık eskisi kadar güçlü olmadığını düşünüyor. Tarihte de reel faizlerin yükseldiği bazı dönemlerde altın fiyatlarının buna rağmen değer kazandığını hatırlatan McKay, özellikle diğer makroekonomik risklerin yatırımcıların gündeminde ağır basması halinde benzer hareketlerin görülebildiğini belirtti.

TD Securities; jeopolitik belirsizlikler, dolardan uzaklaşma eğilimi, para birimlerinin değer kaybına ilişkin kaygılar, kötüleşen mali görünüm ve kalıcı enflasyon endişelerinin altına yönelik yatırım talebini desteklemeye devam edeceği görüşünde.

PİYASA ÜÇ FED FAİZ ARTIŞINI ŞİMDİDEN FİYATLADI

Altın açısından dikkat çeken bir başka nokta ise Fed'e ilişkin beklentiler. McKay, piyasaların üç ilave Fed faiz artışını şimdiden fiyatladığını belirtti. Bu nedenle ABD Merkez Bankası'nın beklentileri karşılayamaması durumunda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin hızlanabileceğini düşünüyor.

Ancak TD Securities'in iyimser altın beklentisi yalnızca Fed'in atacağı adımlara bağlı değil. Bankaya göre altın piyasasının perde arkasında yatırım akımlarında önemli bir değişim yaşanıyor.

SPEKÜLATİF YATIRIMCILAR YENİDEN ALTINA DÖNÜYOR

McKay, yükseliş beklentisi taşıyan spekülatif pozisyonların yavaş yavaş güçlendiğine dikkat çekti. İsteğe bağlı makro yatırımcıların haziran ayından bu yana net uzun pozisyonlarını yeniden artırmaya başladığını belirten McKay, bu alımların yazın ilk dönemlerinde altını desteklediğini ve faiz artışı beklentileri güçlenmesine rağmen büyük ölçüde korunduğunu söyledi.

Jeopolitik kaygıların yeniden artması, merkez bankalarının güçlü altın talebi ve Fed'in enflasyonu kontrol altına alma kabiliyetine yönelik soru işaretleri bu akımları başlangıçta destekledi. Son dönemde ise ABD'nin mali politikasına yönelik endişeler ile para birimlerinin değer kaybetmesine ilişkin tartışmalar yatırımcıların yüksek faiz ortamına rağmen altına ilgisini canlı tutuyor.

ALTIN POZİSYONLARINDA HÂLÂ GENİŞ ALAN VAR

TD Securities, mali belirsizliklerin arttığı mevcut ortamda yatırım talebinin daha da büyüyebileceğini hesaplıyor. Bankanın tahminlerine göre, isteğe bağlı yatırımcıların altındaki pozisyonları 2022'deki zirvenin yaklaşık yüzde 30, 2016'da görülen tahmini rekor seviyelerin ise yüzde 50 altında bulunuyor. Yani TD Securities'e göre piyasada altına yeni para girişleri için hâlâ ciddi bir alan var.

ALTIN ETF'LERİNE 6,3 MİLYON ONS GİRİŞ

Batılı yatırımcıların altına ilgisindeki toparlanma, altın destekli borsa yatırım fonlarında da kendisini gösteriyor. TD Securities'in hesaplamalarına göre küresel altın ETF'leri temmuz ayından bu yana yaklaşık 6,3 milyon ons altın biriktirdi.

Fed'in yeniden parasal sıkılaşma sürecine girmesine rağmen talebin belirgin biçimde yavaşladığına dair şu ana kadar güçlü bir işaret görülmedi. McKay, mevcut para girişlerinin güçlendiğini ancak bunun olası yeni yükseliş dalgasının henüz çok erken aşaması olduğunu söyledi.

MERKEZ BANKALARI AYDA YAKLAŞIK 70 TON ALTIN ALIYOR

Yatırımcı talebinin yanında merkez bankalarının yaptığı alımlar da altın fiyatlarının altında önemli bir destek oluşturuyor. TD Securities, gümrük verileri, ticaret akışları ve stok farklılıklarına dayanarak küresel merkez bankalarının üç aylık hareketli ortalamayla ayda yaklaşık 70 ton altın satın aldığını tahmin ediyor.

McKay'e göre merkez bankaları fiyatlardaki geri çekilmeleri de fırsat olarak görebilir. Yani altının mevcut seviyelere veya daha aşağıya gerilemesi halinde resmi kurumların alımlarını artırması şaşırtıcı olmayacak.

ÇİN'DEN ALTINA REKOR TALEP

Altın talebinde öne çıkan ülkelerin başında ise Çin geliyor. TD Securities'e göre Çin'in parasal olmayan altın ithalatı yılın şu ana kadarki bölümünde rekor hızda ilerliyor. Talebi merkez bankaları, kurumsal yatırımcılar, bireysel yatırımcılar ve ETF'ler birlikte destekliyor. Çin Merkez Bankası'nın 22 aydır aralıksız altın alımı açıkladığına dikkat çekilirken TD Securities, Çin'in gerçek merkez bankası talebinin resmi olarak açıklanan rakamlardan çok daha yüksek olabileceğini tahmin ediyor.

Çin'deki altın ETF'lerine de düzenli para girişleri sürüyor. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki en büyük yatırımcıların net altın pozisyonları ise TD Securities'in verileri izlemeye başladığı 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın bulunuyor. TD Securities'e göre merkez bankalarının güçlü alımları, ETF'lere yeniden başlayan para girişleri, spekülatif pozisyonların hâlâ görece düşük olması ve enflasyon, kamu maliyesi ile para birimlerinin değer kaybına ilişkin kaygılar altındaki mevcut düşüşün geçici kalabileceğine işaret ediyor.