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Aracına giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı! 'Oğlum in artık, ne gıcık bir hayvansın'

05-12-2024 16:24 | Güncelleme: 05-12-2024 16:31
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Antalya'da bir vatandaş aracının motoruna giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı. Aracın hava filtresinde sıkışan hayvanla uzun uzun konuşan vatandaşın “Hadi oğlum çık git, hadi in aşağı geldik. Ne gıcık bir hayvansın" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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