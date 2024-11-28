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Ateşi 132 yıldır sönmüyor! Ödemiş'te üretilen pidenin ünü sınırları aştı
28-11-2024 10:20
| Güncelleme: 28-11-2024 10:20
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 132 yıldır dededen toruna hizmet veren tarihi bir pide fırını, sadece ailenin ismini taşıyan "Töngül Pide" üreterek adını Türkiye'ye duyurdu. 1892'den beri odun ateşi hiç sönmeyen bu fırında sabaha karşı hazırlıklar başlıyor ve kıyma, maydanoz, yumurta ile yapılan pide, üzerine tereyağı ve Ödemiş tulumu serpilerek sunuluyor. Coğrafi işaretli bu lezzeti tatmak için çevre illerden gelenler sabahın erken saatlerinde kuyruk oluşturuyor. Fırın, 06.00’da kapılarını açıp öğlene kadar hizmet vererek ilçenin simgesi olan Töngül Pide geleneğini yaşatmaya devam ediyor.