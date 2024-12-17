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Başakşehir'de 1 yayanın öldüğü kaza kamerada

17-12-2024 20:42 | Güncelleme: 17-12-2024 20:48
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

İstanbul Başakşehir’de meydana gelen kazada, bir İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarptığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi Yaşar Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. İETT otobüsünü kullanan Hidayet Yazıcı, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek’e çarptı. Kazada Ömer Ersin olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Ali Tiyek ise hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine intikal etmiş, yapılan incelemelerde kazanın Hidayet Yazıcı’nın yönetimindeki toplu taşıma aracının kontrolden çıkarak yayalara çarpması sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır. Kazada Ömer Ersin hayatını kaybederken, yaralı Ali Tiyek hastaneye sevk edilmiştir. Şoför Hidayet Yazıcı gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."

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