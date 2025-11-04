Batman'da ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada

Batman Güneykent Mahallesi'nde iki ay önce farklı adreslerde meydana gelen bir ikametin kurşunlanması ve bir işyerinin kundaklanması olaylarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların aydınlatılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü kamera incelemeleri ve detaylı saha çalışmaları sonucunda, olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi.