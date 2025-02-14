BM oturumunda 'Turkey' düzeltmesi! Yetkili özür diledi

NEDEN 'TURKEY' KULLANILMIYOR?

"Turkey" ismi İngilizce'de hem ülke hem de hindi anlamına geliyor ve bu da zaman zaman yanlış anlaşılmalara yol açıyordu. Türkiye, uluslararası arenada kendi kültürel ve tarihi kimliğini daha iyi yansıtmak için "Turkey" yerine resmi olarak "Türkiye" adını kullanmaya başladı. Karar ülkenin kendi dilindeki adını vurgulamak ve ulusal imajını güçlendirmek amacıyla alındı.