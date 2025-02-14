BM oturumunda 'Turkey' düzeltmesi! Yetkili özür diledi
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Birleşmiş Milletler'deki Parlamenterler Oturumunda söz hakkı aldığı sırada dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yetkili tarafından "Turkey" ifadesiyle anons edilen Özboyacı, bu durumu düzelterek "Artık 'Turkey' değil, Türkiye" dedi. Özboyacı'nın bu düzeltmesi üzerine yetkili, çağrısını tekrarlayarak "Türkiye" ifadesini kullandı ve özür diledi.
Sıkça Sorulan Sorular
NEDEN 'TURKEY' KULLANILMIYOR?
"Turkey" ismi İngilizce'de hem ülke hem de hindi anlamına geliyor ve bu da zaman zaman yanlış anlaşılmalara yol açıyordu. Türkiye, uluslararası arenada kendi kültürel ve tarihi kimliğini daha iyi yansıtmak için "Turkey" yerine resmi olarak "Türkiye" adını kullanmaya başladı. Karar ülkenin kendi dilindeki adını vurgulamak ve ulusal imajını güçlendirmek amacıyla alındı.
İLGİLİ HABERLER