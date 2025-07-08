Böyle kaza görülmedi! Turistlerin ayakları yerden kesildi

Antalya'da Selman E. yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmekte olan bir grup turisti fark etti. Turistlere çarpmamak için ani fren yapan sürücü, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Devrilerek kayan motosiklet, yaya geçidindeki turistlere çarptı. Kazada, sürücü Selman E. ile Rusya uyruklu Anna Ahva Kozyrev, Aleksandra Smırnova ve 11 yaşındaki Makap Kozyrev yaralandı. Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.