Çöp konteyneri rüzgarın şiddetine dayanamadı! O anlar kamerada

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanırken, yol kenarına bırakılan çöp konteyneri ise rüzgarın etkisiyle kaymaya başladı. Çöp konteynerinin kaydığını gören biri kişi ise koşarak tutmaya çalıştı. Vatandaş çöp konteynerini çekerek yerine bırakırken o anlar kameraya yansıdı.