Ermeni metal grubu System Of A Down'dan skandal konser! Gitarist Malakian Türklere ırkçı sözlerle saldırdı

Ermeni kökenli metal grubu System Of A Down’un sahne performansından paylaşılan bir kesit sosyal medyada gündeme düştü. Hızla yayılan videoda grubun gitaristi Daron Malakian’ın, “Türklerin bozkurtu, yüceltilmiş bir sokak köpeğinden başka bir şey değil. Biz zehirli Ermeni yılanlarız ve saldıracağız” sözleri yer aldı.

Söz konusu ifadeler, kısa sürede büyük öfke topladı. Türk sosyal medya kullanıcıları, Malakian’ın sözlerini ırkçı ve nefret söylemi olarak nitelendirerek kınadı. Birçok kişi konser görüntülerinin altına tepki dolu yorumlar yazdı.

Videonun sosyal medyada hızla yayılmasına rağmen konserin ne zaman ve nerede düzenlendiği konusunda ise net bir bilgi yok.