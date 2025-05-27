Eski patronunun ölüm tehdidi mesajlarını ifşa etti! Sosyal medyadan destek istedi

Sosyal medyada Ece Akyıldırım isimli bir kadının yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Bir video mesaj yayımlayan genç kadın eski patronu tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

"İSTERSEM SENİ KALDIRIR ÇÖPE ATARIM"

Akyıldırım, "Artık canıma tak ettiği için bu videoyu paylaşmak zorunda hissediyorum. Gerçekten stresten elim yüzüm her yerim şişti. Ben yaklaşık 1,5 aydır öldürülmekle tehdit ediliyorum, eski patronum tarafından. Hatta size de ses kaydını dinletmek istiyorum" ifadelerini kullanırken, sonrasında patronuna ait olduğunu önne sürdüğü bir kayıt dinletti. Kayıttaki şahsın "Bu şerefsiz Ece zannediyor ki karşısındaki insan savcıymış, polismiş, memurmuş... Ben istersem seni sabah (aşiret) kaldırırım çöpe atarım ulan?" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

"PEŞİMDEN ANKARA'YA GELDİ"

Videonun devamında söz konusu şahıs ile Şanlıurfa'da çalıştığını ancak bu kişiden kurtulmak için Ankara'ya döndüğünü belirten Akyıldırım "Şu an Ankara'dayım. Kendisi de benim arkamdan, yani ben geldikten 4 gün sonra yaklaşık Ankara'ya geldi. Bu şekilde. Detay verirsem hukuki olarak yanlış bir şey söyler miyim onu bilmediğim için herhangi bir şey yapmadım. Dünden beri de aşırı stresten mide bulantısı, baş ağrısı ve tansiyonum sürekli düştüğü için herhangi bir gidip şikayette bulunamadım. Tabii en kısa zamanda bunu yapacağım kesinlikle. Ama ne olur ne olmaz diye bugün bu videoyu paylaşmak istiyorum. Söyleyeceklerim de bu kadar. Başıma bir şey gelirse diye bu videoyu koymak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Video sosyal medyada büyük yankı bulurken, emniyetin derhal harekeet geçmesi istendi.