Gaz kaçağını çakmakla kontrol etti, dehşeti yaşadı

Bingöl'de görünmez kaza, az kalsın faciayla sonuçlanacaktı. 76 yaşındaki Ali Besili, mutfaktaki ocakta çay hazırlamak istediği sırada tüpün vanasını kontrol etti ancak gaz gelmedi. Besili, tüpte gaz kaçağının olup olmadığını bu kez çakmakla kontrol etmek istedi. Bu sırada gaz sıkışması nedeniyle parlama oldu ve evin mutfak kısmında yangın çıktı. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisi süren Besili, "Bilseydim gaz kaçağı var böyle bir şey yapmazdım, tüpün kafasında sorun varmış" dedi.

