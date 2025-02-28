Hızla gelen araç polis memuruna çarptı: Olay anı kameraya yansıdı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir polis memuru yaralandı. Kaza anı, cadde üzerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, polis memuru Sinem B., aracıyla seyir halindeyken arkasından hızla gelen bir otomobilin çarpmasıyla kontrolünü kaybetti. Çarpmanın etkisiyle park halindeki bir kamyonete çarpan araç, zincirleme kazaya neden oldu. Kamyonet, önünde park halinde bulunan iki araca daha çarparak üst üste çıktı.

Sinem B.’nin aracına çarpan otomobil sürücüsü ise hızını alamayarak park halindeki iki araca daha çarparak durabildi. Kazada, polis memuru aracında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.