İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 8 yaralı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
KAZADA OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ
Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün tedavisi devam ederken, 5’inin ise taburcu edildiği öğrenildi.