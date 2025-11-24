İstanbul haftaya yağmurlu başladı! Hava durumu trafikteki yoğunluğu tetikledi

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da aralıklarla yağmur etkili olmaya başladı. Sıcak bir hafta sonunun ardından İstanbul, yeni güne yağmurla uyandı. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, mega kentte zaman zaman yağmur da etkili oluyor. Dolu yağışı da görülürken, yağmurun gün içinde etkisini artırması bekleniyor.