Zeytinburnu'nda dehşet anları! Sokak ortasında topuğuna sıktı

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı mahalleliyi dehşete düşürdü. Bir şahıs husumetlisi bir kişiyi sokak ortasında bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için inceleme başlattı. Mahalleliler olayı görmediklerini sadece silah sesini duyduklarını söyledi.